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    مقتل شرطي وإصابة 2 في انفجار هز جلال أباد الأفغانية

    08:13 ص السبت 13 يوليه 2019
    مقتل شرطي وإصابة 2 في انفجار هز جلال أباد الأفغانية

    الشرطة الأفغانية

    كابول - (أ ش أ):

    أعلنت السلطات الأفغانية اليوم (السبت) وقوع انفجار في مدينة جلال آباد، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين أخرين من رجال الشرطة.

    وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن الحادث نتج عن انفجار قنبلة مغناطيسية في مدينة جلال آباد بمقاطعة ننجرهار شرقي البلاد...ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.

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    السلطات الأفغانية حادث انفجار جلال آباد

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