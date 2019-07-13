مقتل شرطي وإصابة 2 في انفجار هز جلال أباد الأفغانية

كابول - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم (السبت) وقوع انفجار في مدينة جلال آباد، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين أخرين من رجال الشرطة.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن الحادث نتج عن انفجار قنبلة مغناطيسية في مدينة جلال آباد بمقاطعة ننجرهار شرقي البلاد...ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.