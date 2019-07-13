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    ​"فيتش" تخفض تصنيف تركيا الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية

    07:44 ص السبت 13 يوليو 2019
    ​"فيتش" تخفض تصنيف تركيا الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية

    وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية

    واشنطن ف- (أ ش أ):

    خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.

    وقالت وكالة فيتش - حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم السبت - إن إقالة محافظ البنك المركزي التركي يثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.

    وأضافت أن عزله يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.

    وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في السادس من يوليو الجاري، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة وإن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.

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    وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تركيا البنك المركزي السياسة الاقتصادية

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