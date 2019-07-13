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    ​بومبيو: واشنطن نجحت في تقليص دور إيران في دعم الإرهاب

    07:27 ص السبت 13 يوليو 2019
    ​بومبيو: واشنطن نجحت في تقليص دور إيران في دعم الإرهاب

    مايك بومبيو

    واشنطن - (أ ش أ):

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرة إيران على القيام بأنشطتها الإرهابية كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

    وأضاف بومبيو - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - أن قدرة طهران على دعم حزب الله في لبنان، وتأمين الميليشيات في العراق، ودعم الحوثيين في اليمن قد تقلصت بشكل كبير بسبب شح التمويل.

    ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية أدركت قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي في فترة زمنية قصيرة، وأن واشنطن بدأت تطوير استراتيجية تتناسب مع الجهود الأمريكية في الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار.

    كما قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة بصدد تشكيل تحالف عالمي لتأمين الممرات المائية الدولية دون عوائق ويضمن تأمين سلامة عبور البضائع عبر مضيق هرمز والممرات المائية الأخرى.

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    مايك بومبيو إيران دعم الإرهاب الولايات المتحدة

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