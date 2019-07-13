تقرير: ترامب يعتزم إقالة مدير الاستخبارت الوطنية

واشنطن - (أ ش أ):

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن 5 مصادر قال إنهم ناقشوا الأمر مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير أخبر مقربين منه برغبته في إقالة مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس من منصبه.

وأوضح الموقع، اليوم الجمعة، أن الرئيس لم يخبر تلك المصادر بالموعد الذي يعتزم فيه إقالة كوتس، موضحين أن المناقشات في هذا الأمر جارية منذ أشهر - غالبا بشكل عفوي - وأن ترامب أشار إلى مرشحين محتملين ليحل أحدهم محل كوتس، منذ شهر فبراير على الأقل، فيما أكد أحد المصادر، والذي قال إنه تحدث لترامب، قبل أسبوع، بشأن كوتس، أن الرئيس أعطاه انطباعا بأنه سيقيله "عاجلا وليس آجلا".

ويعمل مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية كمراقب عام للمجتمع الاستخباراتي الأمريكي، والذي يضم 17 وكالة استخبارات، كما يعمل كمستشار وثيق للرئيس الأمريكي ومجلس الأمن القومي، ويقدم الموجز السري اليومي للرئيس.

ووفقا لما نقل "أكسيوس" عن مصادره، فقد أثارت تصريحات كوتس في الآونة الأخيرة غضب ترامب في عدد من الموضوعات، لا سيما حينما انتقد علاقة الرئيس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة تليفزيونية، العام الماضي، وحينما أخبر لجنة بمجلس الشيوخ، في يناير الماضي، أنه من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن سلاحها النووي، وهي صورة عكس التي كان ترامب يسعى لإيصالها.

وعيّن ترامب السيناتور السابق كوتس (75 عاما) مديرا للاستخبارات الوطنية بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2017، وسط تركيز من وسائل الإعلام على كون المرشح الجديد لاعتلاء المجتمع الاستخباراتي الأمريكي مستهدفا بعقوبات روسية، في ظل حديث عن تدخل روسي محتمل في الانتخابات وتواطؤ مقربين من ترامب مع موسكو.