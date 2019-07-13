أبرز التصريحات في 24 ساعة: سأواصل العمل مع أمريكا ودولة الاحتلال لتعزيز حل الدولتين
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، تصريحات أبزر الزعماء والقادة السياسيين في العالم، منها، تبليغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه سيواصل عمله مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من أجل تعزيز حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.
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