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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: سأواصل العمل مع أمريكا ودولة الاحتلال لتعزيز حل الدولتين

    02:00 ص السبت 13 يوليو 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: سأواصل العمل مع أمريكا ودولة الاحتلال لتعزيز حل الدولتين

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الجمعة، تصريحات أبزر الزعماء والقادة السياسيين في العالم، منها، تبليغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه سيواصل عمله مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من أجل تعزيز حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.

    فلاديمير بوتين دونالد ترامب الولايات المتحدة روسيا فلسطين تيريزا ماي بريطانيا محمود عباس

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