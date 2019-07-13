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    حول العالم في 24 ساعة: الكويت تعلن ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من أحكام قضائية في مصر

    01:00 ص السبت 13 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: الكويت تعلن ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من أحكام قضائية في مصر

    المتهمون في الخلية الإخوانية الهاربة من حكم قضائي

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان السلطات الكويتية أن خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وصلت إلى 15 سنة في السجن.

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