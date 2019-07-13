حول العالم في 24 ساعة: الكويت تعلن ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من أحكام قضائية في مصر
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان السلطات الكويتية أن خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وصلت إلى 15 سنة في السجن.
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