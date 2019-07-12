"النواب الأمريكي" يوافق على تمديد عمل صندوق ضحايا 11 سبتمبر إلى 2092

واشنطن - (د ب أ):

وافق مجلس النواب الأمريكي على تشريع يمدد عمل صندوق تعويضات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر حتى العام المالي 2092 على الأقل.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن مشروع القانون تم تمريره بتأييد 402 نائبا واعتراض 12 آخرين.

ويتولى الصندوق تقديم إعانات مالية لأولئك الأشخاص الذين أصيبوا في هذه الاعتداءات الإرهابية وأسر أولئك الذين قتلوا فيها أو خلال عمليات رفع الأنقاض التي جرت بعد ذلك.

كما مدد التشريع الموعد النهائي لتقديم طلبات الحصول على إعانات ضمن ماليات الصندوق حتى الأول من أكتوبر عام 2090 بعدما كانت تنتهي المهلة لذلك في 18 ديسمبر عام 2020.

ووفقا لمكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، فإنه يمكن أن ينظر المجلس في الإجراء قبل تعليق أعماله لعطلة صيفية في أغسطس.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشوك شومر إن مجلس الشيوخ يجب أن يوافق على تشريع مجلس النواب بمجرد أن يصل إليه.