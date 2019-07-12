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    دعوات لترامب لفرض عقوبات على تركيا بسبب إس-400

    10:42 م الجمعة 12 يوليه 2019
    دعوات لترامب لفرض عقوبات على تركيا بسبب إس-400

    الرئيس الاميركي دونالد ترامب (يمين) ونظيره التركي

    واشنطن - (د ب أ):

    وجه أربعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الرئيسيين دعوة للرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على تركيا بعد بدء أنقرة حيازة نظام الدفاع الجوي الروسي ( اس- 400 ).

    كانت وزارة الدفاع في تركيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة "إس-400" إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة.

    جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.

    وكتب الأعضاء الأربعة بمجلس الشيوخ " على أساس قوي من الحزبين ، أوضح الكونجرس أنه يجب أن تكون هناك عواقب لحيازة الرئيس رجب طيب أردوغان (إس- 400)، إشارة مثيرة للقلق من التوافق الاستراتيجي مع الروسي فلاديمير بوتين وتهديد لبرنامج ( إف- 35)".

    وجاء في الرسالة "نتيجة لذلك نحث الرئيس ترامب على التنفيذ الكامل للعقوبات كما يقضي القانون".

    ومع ذلك ، أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن "تركيا حليف مهم لحلف الناتو ، ونأمل أن تتغلب العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا على هذا التراجع".

    دونالد ترامب عقوبات تركيا اس 400 منظومة الصواريخ

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