ترامب يبحث مسألتي الهجرة والأمن مع رئيس جواتيمالا

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض الأمريكي في بيان له اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل جيمي موراليس رئيس جواتيمالا في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل 15 يوليو الجاري.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج ، إن موضوعي الهجرة والأمن سيتصدران جدول أعمال الاجتماع بين الزعيمين.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين سيبحثان كيفية تمكين جواتيمالا من بناء علاقة أقوى مع شركائها في قارة أمريكا الوسطى للتوسع في

النمو الاقتصادي ، وخلق المزيد من الوظائف وتعزيز الفرص أمام مواطنيها.