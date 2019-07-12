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    ترامب يبحث مسألتي الهجرة والأمن مع رئيس جواتيمالا

    10:24 م الجمعة 12 يوليو 2019
    ترامب يبحث مسألتي الهجرة والأمن مع رئيس جواتيمالا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلن البيت الأبيض الأمريكي في بيان له اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل جيمي موراليس رئيس جواتيمالا في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل 15 يوليو الجاري.

    وقالت وكالة أنباء بلومبرج ، إن موضوعي الهجرة والأمن سيتصدران جدول أعمال الاجتماع بين الزعيمين.

    وأضافت الوكالة أن الزعيمين سيبحثان كيفية تمكين جواتيمالا من بناء علاقة أقوى مع شركائها في قارة أمريكا الوسطى للتوسع في

    النمو الاقتصادي ، وخلق المزيد من الوظائف وتعزيز الفرص أمام مواطنيها.

    دونالد ترامب جواتيمالا جيمي موراليس
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