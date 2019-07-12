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    انفجار ضخم في فندق بالصومال وحركة الشباب تتبنى الهجوم

    09:08 م الجمعة 12 يوليو 2019
    انفجار ضخم في فندق بالصومال وحركة الشباب تتبنى الهجوم

    سيارة مفخخة - أرشيفية

    مقديشيو - (أ ش أ):

    نفذ مسلحون هجومًا بتفجير سيارة مفخخة وإطلاق نيران استهدف فندقًا بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية، خلال استضافته اجتماعًا لشيوخ قبائل ونواب، اليوم الجمعة.

    وقال الرائد في الشرطة الصومالية، محمد عبدي، - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - وقع انفجار في فندق، يقع في قلب كيسمايو وأعقبه إطلاق أعيرة نارية، وكان شيوخ قبائل ونواب يعقدون اجتماعا هناك".

    من جانبه، قال مصدر في الشرطة إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم مسؤولون، وطال فندق مريندا وسط كيسمايو، الذي كان يقيم فيه مرشحون للانتخابات الرئاسية في إقليم جوبالاندا جنوب البلاد، إلى جانب نواب ومغتربين.

    وأضاف المصدر أن عناصر من حركة "الشباب" اقتحموا الفندق عقب التفجير الانتحاري، ما أدى إلى وقوع مواجهات بين قوات الأمن والمهاجمين.

    من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية التي لها صلات بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه "نفذ على يد انتحاري، وإن الاشتباكات في منطقة الفندق ما زالت مستمرة".

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    سيارة مفخخة انفجار الصومال حركة الشباب مقديشيو

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