بوظيفة في الكويت.. ضبط صاحب شركة سياحة نصب على المواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على صاحب شركة سياحة بمنطقة العجمي، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء من كل منهم على 88 ألف جنيه، بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بدولة الكويت.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من "م. أ." 39 سنة، سائق، ضد "أ. هـ."، صاحب شركة سياحة دينية لقيامه بالنصب علية والاستيلاء منه على 88 ألف جنيه مقابل تسفيره للعمل في دولة الكويت.

وأكدت تحريات ضباط المباحث صحة الواقعة، وتبين أن المتهم سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص ومحكوم عليه في قضية "تبديد" بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالنصب على المجني عليه وآخرين - جاري تحديدهم- عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم إلى دولة الكويت وتوفير عقد عمل، وتقاضي من كل منهم مبلغ 88 ألف جنيه نظير ذلك.

وتبين أن المتهم يستخدم مقر شركته بمنطقة العجمي، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، في النصب على المواطنين ولم يف بوعده وتهرب من رد المبالغ المالية للمجني عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.