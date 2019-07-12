الكويت.. نشر صورة أعضاء الخلية الإخوانية الهاربة من أحكام قضائية في مصر

القاهرة – مصراوي:

نشر موقع "العربية نت"، صورًا للخلية الإخوانية الإرهابية الثمانية المقبوض عليهم دولة في الكويت، نقلًا عن التلفزيون الكويتي.

وأعلنت السلطات الكويتية أن خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، وصلت إلى 15 سنة في السجن.

وقال بيان لوزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، إن الخلية هربت وتوارت عن أجهزة الأمن المصرية، واتخذت من الكويت مقرا لها.

وأوضحت أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية. ولفتت إلى أن المتهمين أقروا في التحقيقات الأولية معهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة في مصر.

جاء نص الداخلية الكويتية كالتالي:

"قامت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى ١٥ عامًا.

وقامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات ارهابية واخلال بالامن في اماكن مختلفة داخل الاراضي المصرية، ولاتزال التحقيقات جاريه للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وعليه فإن وزارة الداخلية تحذر بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه او ارتباطه مع هذه الخلية او مع اية خلايا او تنظيمات إرهابية تحاول الاخلال بالامن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت".

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شبكة إرهابية يحمل منتسبوها الجنسية المصرية تتكون من 8 أفراد نفذوا عمليات إرهابية في مصر وصادر بحقهم أحكام مشددة بالسجن.