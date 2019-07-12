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    أمريكا وروسيا والصين وباكستان تدعو لبدء حوار أفغاني داخلي فوري

    07:53 م الجمعة 12 يوليه 2019
    أمريكا وروسيا والصين وباكستان تدعو لبدء حوار أفغاني داخلي فوري

    وزارة الخارجية الأمريكية

    واشنطن - (أ ش أ):

    دعت الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان الأطراف الأفغانية إلى البدء في حوار أفغاني داخلي بصفة فورية بين حكومة كابول وبين حركة طالبان وغيرها من الجماعات الأفغانية.

    وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أن ممثلين عن الدول الأربع عقدوا اجتماعات يومي 10 و11 يوليو الجاري في العاصمة الصينية بكين في ثالث مشاورات بشأن عملية السلام الأفغانية.

    وقالت الوزارة إن هذه الدول شددت على أن المفاوضات يجب أن تكون تحت قيادة أفغانية وأن تتخلى كافة الأطراف عن العنف، كما رحبت بالتقدم الذي تم حتى الآن في مفاوضات السلام لحل الأزمة في أفغانستان.

    يذكر أن سابع جولة لمباحثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة انتهت الثلاثاء الماضي ، وقال السفير الأمريكي زالماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة بأفغانستان إنه سيتوجه لواشنطن بعد اجتماعات بكين لمزيد من المناقشات حول السلام بأفغانستان.

    وكانت الحكومة الأفغانية قد تم استبعادها من مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي بدأت أوائل عام 2019 وتركز على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لكن طالبان قالت إنها ستبدأ مفاوضاتها مع الحكومة حتى يتم الإعلان عن خطة زمنية لسحب القوات الأجنبية من البلاد.

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    الخارجية الأمريكية روسيا الصين أفغانستان

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