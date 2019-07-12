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    الجيش الليبي يقتل عددًا من الإرهابيين في هجوم جوي على "غريان"

    07:02 م الجمعة 12 يوليه 2019
    الجيش الليبي يقتل عددًا من الإرهابيين في هجوم جوي على "غريان"

    الجيش الليبي

    طرابلس - (أ ش أ):

    أعلن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، مقتل عدد من الإرهابيين والمرتزقة خلال هجوم جوي، نفذه سلاح الجوّ على مقرات قوات الوفاق في مدينة غريان، أسفر كذلك عن تدمير شحنات من الأسلحة.

    وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي - في بيان، أوردته قناة "العربية" الإخبارية - "إن سلاح الجو نفّذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات الميليشيات في مدينة غريان، تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة".

    وأضاف البيان، أن من بين الضربات الجوية، استهداف ما يعرف بمعسكر "أبومعاذ" بغريان الذي يتمركز به عدد من المرتزقة التشاديين، وهو ما أدّى إلى مقتل عدد كبير منهم، كما تمّ تدمير شحنة من الأسلحة في منطقة أبو غيلان.

    يشار إلى أن الجيش الليبي بدأ منذ بداية الأسبوع الحالي، عملية عسكرية كبيرة لاستعادة مدينة غريان التي سيطرت عليها قوات الوفاق منذ نهاية الشهر الماضي، بدأت في مرحلة أولى بالقصف الجوّي على تمركزات الميليشيات، في انتظار تدخل القوات البرية، التي تعزّزت بالتحاق كتائب جديدة تابعة خاصة لقوات الصاعقة.

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    هجوم غريان الجيش الليبي مقتل إرهابيين

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