وزير أمريكى يحذر رئيسة مجلس النواب من نفاد أموال الحكومة بعد شهرين

واشنطن - (د ب أ):

حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم الجمعة، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من أن الحكومة قد ينفد ما لديها من أموال في مطلع سبتمبر إذا لم يزد الكونجرس سلطة الاقتراض الأمريكي.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج، عن منوشين في خطاب أرسل إلى بيلوسي اليوم الجمعة إنه "استنادا إلى التوقعات المعدلة، هناك سيناريو، بأنه سينفد ما لدينا من أموال في مطلع أيلول/ سبتمبر، قبل أن تعود جلسات الكونجرس إلى الانعقاد من جديد".

وقال إنه "في مثل هذا الوضع، أطلب من الكونجرس زيادة سقف الدين قبل تعليق أعمال الكونجرس لعطلة صيفية".

كانت بيلوسي قد قالت يوم الخميس إن الكونجرس يجب أن يتحرك هذا الشهر لرفع سقف الدين.

لكن ليس من الواضح أن أعضاء الكونجرس والبيت الأبيض سيتوصلون لاتفاق قبل رفع أعمال مجلس النواب في 26 يوليو لعطلة صيفية مدتها ستة أسابيع.