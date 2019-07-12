  • عاجل:أول تحرك من الزمالك بعد سفر كهربا إلي تركيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    وزير أمريكى يحذر رئيسة مجلس النواب من نفاد أموال الحكومة بعد شهرين

    06:42 م الجمعة 12 يوليو 2019
    وزير أمريكى يحذر رئيسة مجلس النواب من نفاد أموال الحكومة بعد شهرين

    وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين

    واشنطن - (د ب أ):

    حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم الجمعة، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من أن الحكومة قد ينفد ما لديها من أموال في مطلع سبتمبر إذا لم يزد الكونجرس سلطة الاقتراض الأمريكي.

    ونقلت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج، عن منوشين في خطاب أرسل إلى بيلوسي اليوم الجمعة إنه "استنادا إلى التوقعات المعدلة، هناك سيناريو، بأنه سينفد ما لدينا من أموال في مطلع أيلول/ سبتمبر، قبل أن تعود جلسات الكونجرس إلى الانعقاد من جديد".

    وقال إنه "في مثل هذا الوضع، أطلب من الكونجرس زيادة سقف الدين قبل تعليق أعمال الكونجرس لعطلة صيفية".

    كانت بيلوسي قد قالت يوم الخميس إن الكونجرس يجب أن يتحرك هذا الشهر لرفع سقف الدين.

    لكن ليس من الواضح أن أعضاء الكونجرس والبيت الأبيض سيتوصلون لاتفاق قبل رفع أعمال مجلس النواب في 26 يوليو لعطلة صيفية مدتها ستة أسابيع.

    ستيفن منوشين وزارة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي

    الخبر التالى:

    عمليات ديالى العراقية: تدمير 6 مخازن نتائج عملية حمرين العسكرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان