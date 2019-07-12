الجزائريون يواصلون حراكهم للمطالبة بتطهير البلاد من "بقايا نظام بوتفليقه

الجزائر- (د ب أ):

خرج آلاف الجزائريين اليوم الجمعة إلى الشّوارع الرّئيسية بالعاصمة وعدد من الولايات، احتجاجا على بقاء رئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح في السّلطة.

وردّد المحتجّون في الجمعة الـ21 من عمر الحراك الشعارات المنادية بحرية التّعبير، متذمّرين مما وصفوه بـ"التّضييق الأمني على مداخل قلب العاصمة".

وطالب الجزائريون بتفعيل المادتين 07 و08 من القانون اللتين تنصان على أن الشّعب مصدر كل السلطات.

وبدأ الجزائريون حراكهم في 22 فبراير الماضي .