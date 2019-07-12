تونس: انتشال 72 جثة لغرقى مهاجرين في السواحل الجنوبية

تونس- (د ب أ):

قال رئيس منظمة الهلال الأحمر جنوب تونس إن عدد جثث الغرقى المهاجرين الذي جرى انتشالها حتى اليوم الجمعة وصل إلى 72 من بين 82 مفقودا في البحر.

وأفاد رئيس المنظمة بولاية مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن الوحدات البحرية انتشلت أمس 45 جثة في سواحل جرجيس بعد ان طفت العشرات منها على سطح البحر بينما تم انتشال اثنتين في سواحل جزيرة جربة.

وينحدر الغرقى حسب رئيس المنظمة، من دول مالي والسنغال وكوت ديفوار وغينيا، ومن بين الضحايا الذين تم انتشال جثثهم حتى الآن خمسة ونساء وطفل.

وفي الثالث من يوليو الجاري عثر صيادون في سواحل جرجيس على أربعة مهاجرين أحياء عالقين في البحر لفظ أحدهم انفاسه الأخيرة في المستشفى.

وأفاد الحرس البحري بعد ذلك بأن الناجين كانوا من بين 86 مهاجرا، كانوا انطلقوا قبل ذلك بأيام على متن قارب مطاطي من سواحل مدينة زوارة الليبية من أجل الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وتنشط قوارب الهجرة على السواحل الجنوبية لحوض المتوسط بشكل أكبر في فترة الصيف برغم القيود التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والحكومة الشعبوية في إيطاليا ضد منظمات الانقاذ غير الحكومية.

وهذه ليست كارثة الغرق الأولى لقوارب المهاجرين التي تشهدها سواحل تونس هذا العام، ففي مايو الماضي، فُقد على الأقل 70 مهاجرا غير شرعي أمام السواحل الجنوبية، فيما نجا 16 آخرون بعد غرق مركب كان يقلهم انطلاقا من سواحل زوارة الليبية في طريقه إلى السواحل الايطالية.

وشهدت تونس أسوأ حادثة غرق لمهاجرين في يونيو من العام الماضي حينما غرق أكثر من 80 مهاجرا غير شرعي في انقلاب مركب مكتظ بالمهاجرين على بعد أميال من جزيرة قرقنة.