الصين بصدد فرض عقوبات على شركات أمريكية تبيع أسلحة لتايوان

بكين- (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن بكين بصدد فرض عقوبات على الشركات الأمريكية المتورطة في صفقة أسلحة مع تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية جينج شوانج: "مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية".

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية باحتمال بيع أسلحة تقدر بـ2ر2 مليار دولار لتايوان، حسبما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين، رغم معارضة الصين.

وجرى إبلاغ الكونجرس الأمريكي بالقرار للموافقة على البيع، وهو ما يمكن أن يشمل 250 من صواريخ "ستينجر" ودبابة وتقنيات دعم ذات صلة، حسبما قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون.

وقالت الوزارة الصينية إن بكين ستفرض العقوبات لتأمين مصالحها الوطنية، بحسب البيان.

وأضافت أن عملية البيع تقوض "سيادة الصين وأمنها الوطني".

وتعتبر الصين تايوان، وهي ديمقراطية ذاتية الحكم، إقليما منشقا عن البر الرئيسي.

وبموجب قانون العلاقات التايوانية، تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بتايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية ولكنها تعهدت بمساعدة تايبيه في الدفاع الذاتي.

وتأتي مبيعات الأسلحة في وقت تشهد فيه العلاقات بين أمريكا والصين توترا، حيث تتواصل الحرب التجارية التي بدأت بينهما قبل نحو عام.