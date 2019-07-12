الرئيس اللبناني: الأمم المتحدة فشلت في تطبيق ما تنادي به من سلام

بيروت- ( د ب أ ):

قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، إن الأمم المتحدة فشلت في تطبيق ما تنادي به من سلام .

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، راعي أبرشية الروم الارثوذكس في المكسيك وفنزويلا واميركا الوسطى والكاريبي المطران اغناطيوس سمعان مع وفد من المنتشرين اللبنانيين في هذه الدول، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال عون إن "التجارب السابقة لاحلال السلام لم تنجح لانه كان سلاما على الورق فحسب، فكانت الحرب العالمية الاولى ثم الثانية، فيما فشلت الامم المتحدة في تطبيق ما تنادي به من سلام واحترام للشعوب، بينما لا يزال معادلة القوي والضعيف هو السائد للاسف، في مقابل ضعف الحضارة والثقافة الدينية والحاجة هي الى نهضة لإعادة الأخلاق الحميدة والقيم المرفقة بالقرارات التي نتخذها".

ولفت الرئيس عون إلى أهمية مشروع "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" الذي تقدمت به إلى الأمم المتحدة، لتحويل لبنان إلى "ملتقى للحضارات والأديان والاثنيات"، وإلى أن المتخرجين من هذه الأكاديمية سيساهمون في أن نشهد عالما أفضل".