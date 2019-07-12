ماي تأسف لحالة الاستقطاب بشأن البريكست

لندن- (د ب أ):

ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي في حوار نشر اليوم الجمعة إنها تشعر بالندم على السماح بكثير من الاستقطاب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتجنب المناظرات المتلفزة قبل انتخابات مبكرة كارثية جرت في عام 2017.

واستقالت ماي من زعامة حزب المحافظين الحاكم الشهر الماضي بعدما أقرت بالهزيمة في معركة استمرت عامين لإقناع البرلمان بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من التكتل.

وقالت ماي لصحيفة "ديلي ميل" الشعبية التي تنتمي للتيار اليميني، في ما يبدو آخر حواراتها وهي رئيسة للوزراء: "لقد فعلت كل شيء للانتهاء من الأمر. كنت مستعدة للجلوس مع (زعيم حزب العمال المعارض) جيريمي كوربين وكنت مستعدة للتضحية برئاسة الوزراء والتخلي عن وظيفتي".

وقالت أيضا: " افترضت خطأ أن الجزء الصعب من المفاوضات كان مع الاتحاد الأوروبي وأن يقبل البرلمان تصويت الشعب البريطاني (في استفتاء بريكست عام 2016) وأن انتهى من الأمر وأن يصوت الأشخاص الذين قضوا فترة طويلة يدافعون عن بريكست لإخراجنا.. ولكنهم لم يفعلوا".

وأقرت ماي أنه كان يجب عليها أن تفعل المزيد لوقف "الاستقطاب بين لغة الخروج السلس، والخروج القاسي من الاتحاد الأوروبي" والذي قسم حزبي المحافظين والعمال، وكذلك الناخبين البريطانيين.

ومن المتوقع أن تسلم ماي السلطة في 24 يوليو الجاري للفائز في جولة الإعادة لخلافتها في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة.