  • عاجل:"الوزير يعتمدها غدًا".. ننشر الخريطة الزمنية لنتيجة الثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    إحباط تهريب عشرات الأطفال السنغاليين إلى موريتانيا

    02:39 م الجمعة 12 يوليه 2019
    إحباط تهريب عشرات الأطفال السنغاليين إلى موريتانيا

    السلطات الأمنية الموريتانية

    نواكشوط- (د ب أ):

    أعلنت السلطات الأمنية الموريتانية أنها أحبطت عمليتي تهريب 77 طفلا قاصرا من السنغال إلى موريتانيا عبر الحدود البحرية بين البلدين.

    صرح بذلك مدير إدارة محاربة الهجرة غير القانونية التابعة للشرطة المفوض القاسم ولد سيدي اليوم الجمعة للتلفزيون الحكومي.

    وطالب المفوض السائقين الذين يقلون المسافرين من السنغال عدم اصطحاب قصر إلا إذا كان معه أحد من ذويه.

    كانت السلطات الأمنية قد شددت الرقابة على الحدود مع السنغال، في الأسبوعين الماضيين عقب أعمال شغب التي شهدتها نواكشوط، ومدن في الداخل نهاية الشهر الماضي عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. ويتم عادة استخدام الاطفال القصر في أعمال السخرة والاعمال المنزلية بالاضافة لتعرضهم للاستغلال الجنسي.

    السلطات الأمنية الموريتانية موريتانيا اسنغال تهريب الأطفال الهجرة

    الخبر التالى:

    ماي تأسف لحالة الاستقطاب بشأن البريكست
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان