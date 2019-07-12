إحباط تهريب عشرات الأطفال السنغاليين إلى موريتانيا

نواكشوط- (د ب أ):

أعلنت السلطات الأمنية الموريتانية أنها أحبطت عمليتي تهريب 77 طفلا قاصرا من السنغال إلى موريتانيا عبر الحدود البحرية بين البلدين.

صرح بذلك مدير إدارة محاربة الهجرة غير القانونية التابعة للشرطة المفوض القاسم ولد سيدي اليوم الجمعة للتلفزيون الحكومي.

وطالب المفوض السائقين الذين يقلون المسافرين من السنغال عدم اصطحاب قصر إلا إذا كان معه أحد من ذويه.

كانت السلطات الأمنية قد شددت الرقابة على الحدود مع السنغال، في الأسبوعين الماضيين عقب أعمال شغب التي شهدتها نواكشوط، ومدن في الداخل نهاية الشهر الماضي عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. ويتم عادة استخدام الاطفال القصر في أعمال السخرة والاعمال المنزلية بالاضافة لتعرضهم للاستغلال الجنسي.