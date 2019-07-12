وكالة: عشرات الجنود الأتراك يتدربون على "أس-400" في روسيا

القاهرة (مصراوي)

أفادت وكالة إيتار تاس الروسية، الجمعة، بأن جنودا أتراك سوف يصلون إلى روسيا للتدريب على كيفية تشغيل منظومة الدفاع الصاروخي (أس-400)، التي أعلنت تركيا أنها بدأت في تسلم المنظومة اليوم، رغم التهديدات المتكررة التي وجّهتها واشنطن إلى أنقرة لعدم حيازة هذه المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري-دبلوماسي قوله: "في مايو-يونيو، تلقى نحو 20 جنديا تركيا تدريبات في مركز تدريب روسي، وعادوا إلى وطنهم الأم بنهاية الداراسات... وفي يوليو-أغسطس، سوف يأتي 80 جنديا اخرين من تركيا إلى مركز التدريب هذا وسوف يتدربون على تشغيل واستخدام إس-400."

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "تسلم أول شحنة من معدات منظومة الدفاع الجوي إس-400 بدأ في 12 يوليو في قاعدة مرتد الجوية في أنقرة".

والقاعدة التي كانت تُسمى "أكينجي" قبل تغيير اسمها إلى "مرتد"، تُعتبر المقر العام لضباط الانقلاب الذين حاولوا في يوليو 2016 الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان. ويُحتفل الاثنين بالذكرى الثالثة لهذا الانقلاب الفاشل.

وفي بيان منفصل قالت إدارة الصناعات الدفاعية التركية إن "تسليم أجزاء من النظام سيستمر في الأيام القادمة."

وأضافت "بمجرد أن يصبح النظام جاهزا تماما سيبدأ استخدامه بالطريقة التي حددتها الجهات المعنية".

ورفضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء تهديداً آخر من جانب الولايات المتحدة بشأن شراء الصواريخ الروسية، داعية واشنطن إلى عدم اتخاذ تدابير من شأنها "الإضرار بالعلاقات" الثنائية المتوترة منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندعو الطرف الأمريكي إلى عدم اتخاذ إجراءات مضرة تهدد الدبلوماسية والحوار وتضر بعلاقاتنا".

ويأتي هذا الإعلان غداة تحذير أمريكي جديد لأنقرة من شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس الثلاثاء أن "تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة إس-400".

وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لنظام إس-400، معتبرة أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، المناوئ لروسيا.

بالإضافة إلى ذلك، ترى واشنطن خطرا حقيقيا في إمكانية تمكن المشغلين الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأمريكية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.

وكانت واشنطن منحت تركيا في مطلع يونيو مهلة تنتهي في 31 يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأمريكية.

وأكد إردوغان في أواخر يونيو بعد لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يخشى تعرّض بلاده لعقوبات بسبب شراء صواريخ "إس-400".