الناتو يحذر تركيا من عواقب شراء منظومة "إس 400" الروسية

بروكسل- (د ب أ):

حذر حلف شمال الأطلسي (ناتو) من "عواقب وخيمة" لشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي أرض-جو الروسية "إس.400" في أعقاب وصول الشحنة الأولى إلى البلاد.

وقال مسؤول بالناتو، لم يتم تسميته، "الأمر متروك للحلفاء لاتخاذ قرار حول طبيعة المعدات العسكرية التي سيشترونها. غير أننا قلقون من العواقب الوخيمة المحتملة لقرار تركيا شراء منظومة "إس-400".

وأضاف المسؤول "العمل المشترك لقواتنا المسلحة أساسي للناتو لإجراء عمليتنا ومهامنا" بينما رحب بعمل تركيا مع حلفاء آخرين حول تطوير منظومات للدفاع الجوي والصاروخي طويل المدى.

كانت وزارة الدفاع في تركيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة "إس-400" إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.