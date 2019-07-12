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إيران تقصف مواقع على حدود اقليم كردستان العراق

01:53 م الجمعة 12 يوليو 2019
إيران تقصف مواقع على حدود اقليم كردستان العراق

قصف صاروخي - ارشيفيه

طهران- (د ب ا):

أعلنت إيران عن قصف صاروخي ومدفعي لما وصفتها بأنها "مواقع خاصة بجماعات إرهابية" على الحدود مع إقليم كردستان العراق .

جاء ذلك في بيان للحرس الثوري الإيراني اوردته وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الجمعة.

وقال البيان:" القصف الصاروخي والمدفعي اسفر عن سقوط عدد كبير من الإرهابيين بين قتيل وجريح" .

وأضاف البيان أن القصف طال مناطق داخل إقليم كردستان العراق، وأنه جاء بعد عدة تحذيرات إيرانية لسلطات الإقليم بالعمل على منع نشاط التنظيمات الإرهابية ضد إيران .

وتابع البيان أن القصف يأتي ردا على مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري قبل أيام في مدينة بيرانشهر الإيرانية قرب الحدود العراقية.

كانت إيران كشفت أمس الخميس أن قوات إيرانية تصدت لمجموعة وصفتها بـ"الإرهابية" حاولت التسلل إلى البلاد عبر الحدود الغربية في محافظة كرمانشاه، غربا، ما أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين وضبط كمية من الاسلحة .

قصف صاروخ اقليم كردستان طهران العراق إيران الإرهاب

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