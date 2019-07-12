الحكومة والمعارضة تتفقان على منصة لحوار دائم في فنزويلا

كاراكاس- (أ ف ب):

أعلن مصدر رسمي نرويجي، أمس الخميس، أن الحكومة والمعارضة في فنزويلا اتفقتا على إقامة منصة لحوار دائم في نهاية جولة المحادثات بينهما في باربادوس.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان نشر في كراكاس أن "المنصة أنشئت وستعمل بشكل مستمر وسريع للتوصل إلى حل تفاوضي وفي إطار الإمكانيات التي يتيحها الدستور".

واجتمع وفدا الحكومة والمعارضة منذ الإثنين في باربادوس في جولة ثالثة من المحادثات منذ مايو الماضي، برعاية النرويج. ولم تؤد الجولتين الأولى والثاني إلى نتيجة تذكر.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية إنه "من المقرر أن تجري الأطراف مشاورات لتتمكن من دفع المفاوضات قدما"، بدون أن تذكر موعدا للقاءات جديدة.

وأكدت مصادر من الطرفين لوكالة فرانس برس انتهاء جولة المحادثات في باربادوس.

وقال البيان نفسه إن الحكومة النرويجية تدعو الطرفين أيضا إلى "إلى التزام أكبر قدر من الحذر في تعليقاتهما وتصريحاتهما المرتبطة بعملية" الحوار.

ونقل البيان عن وزيرة الخارجية النرويجية ايني ايريكسن "أعبر مرة جديدة عن شكري للطرفين على جهودهما وروح التعاون التي تحليا بها وأشكر حكومة باربادوس على ضيافتها".

وكان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة، استبعد إجراء مفاوضات جديدة بعد وفاة النقيب رافاييل أكوستا أريفالو الذي كان معتقلا بتهمة السعي للمشاركة في "محاولة انقلابية" أحبطت.

وقال غوايدو إن أكوستا "قتل بعدما عذبه رفاق سلاحه الذين يطيعون أوامر الديكتاتور".

من جهته، أكد الرئيس نيكولاس مادورو مرات عدة أن الحوار "سيتواصل" مع المعارضة.