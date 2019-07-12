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    مقتل 4 مدنيين في غارات للطائرات السورية على ريفي ادلب وحماة

    10:52 ص الجمعة 12 يوليو 2019
    مقتل 4 مدنيين في غارات للطائرات السورية على ريفي ادلب وحماة

    غارات جوية - ارشيفية

    ادلب- (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل أربعة مدنيين في 18 غارة جوية نفذتها طائرات النظام الحربية السورية منذ صباح اليوم على كل من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة الشمالي، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 37 جريحا على الأقل بعضهم في حالات خطرة.

    وعلى صعيد متصل أصيب 6 أطفال على الأقل جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل المسلحة على بلدة كرناز الخاضعة لسيطرة قوات النظام غرب حماة.

    ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى (2424) شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 من إبريل الماضي، وحتى اليوم الجمعة، من بينهم مدنيون، من ضمنهم أطفال ونساء.

    غارات للطائرات السورية ريف ادلب المرصد السوري سوريا الحرب السورية

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