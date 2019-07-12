أكثر الكلمات إنتشاراً

كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة بجبل طارق

09:28 ص الجمعة 12 يوليو 2019
إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة بجبل طارق

وزارة الخارجية الإيرانية

طهران- أ ش أ:

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1" التي احتجزتها قبالة سواحل إقليم جبل طارق أوائل الشهر الجاري، وذلك بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني أربع مرات منذ احتجاز ناقلة النفط، مؤكدا أن دول المنطقة قادرة على توفير الأمن.

يشار إلى أن السلطات القضائية في جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار- قد أعلنت في وقت سابق تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يومًا.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الإيرانية إيران ناقلة النفط الايرانية جبل طارق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان