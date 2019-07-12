إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة بجبل طارق

طهران- أ ش أ:

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1" التي احتجزتها قبالة سواحل إقليم جبل طارق أوائل الشهر الجاري، وذلك بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني أربع مرات منذ احتجاز ناقلة النفط، مؤكدا أن دول المنطقة قادرة على توفير الأمن.

يشار إلى أن السلطات القضائية في جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار- قد أعلنت في وقت سابق تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يومًا.