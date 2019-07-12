الصين تؤكد أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع كوريا الشمالية

بكين- أ ش أ:

دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "هو تشون هوا" إلى تعزيز التواصل الودي والتعاون العملي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) بما يفيد البلدين والشعبين بشكل أفضل.

وقال هوا –في تصريحات اليوم خلال احتفالية أقيمت في العاصمة بكين إحياء للذكرى الـ58 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الصين وكوريا الشمالية- إن العلاقات الثنائية بين الدولتين مرت بمرحلة استثنائية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 70 عاما، مؤكدا أن بلاده مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين، وتعزيز تبادل خبرات التنمية، ودعم التواصل والتعاون بما يسهم إيجابيا في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.

من جانبه، قال سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الصين "تشي جاي ريونغ" إن بلاده تعتزم العمل مع الصين للمضي قدما بالصداقة التقليدية، وتعزيز التعاون السليم بين البلدين، من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.