حول العالم في 24 ساعة: محاولة انقلاب فاشلة في السودان

القاهرة – (مصراوي):

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في السودان، وتفجير في منطقة عزاء لواء سابق بالجيش الليبي، بالإضافة إلى اعتقال سلطات جبل طارق لقبطان السفينة الإيرانية "جريس1".