أكثر الكلمات إنتشاراً

كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

حول العالم في 24 ساعة: محاولة انقلاب فاشلة في السودان

01:00 ص الجمعة 12 يوليه 2019
حول العالم في 24 ساعة: محاولة انقلاب فاشلة في السودان

بيان المجلس العسكري السوداني

القاهرة – (مصراوي):
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في السودان، وتفجير في منطقة عزاء لواء سابق بالجيش الليبي، بالإضافة إلى اعتقال سلطات جبل طارق لقبطان السفينة الإيرانية "جريس1".

انقلاب السودان المجلس العسكري السوداني الجيش الليبي تفجير بنغازي جبل طارق ناقلة نفط حزب الله

الخبر التالى:

رويترز: أمريكا تتراجع عن قرار إدراج وزير خارجية إيران على قائمة العقوبات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان