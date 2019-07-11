بالفيديو.. الجيش الليبي ينشر اللقطات الأولى من تفجير "العزاء" في بنغازي

القاهرة – (مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، فيديو يرصد اللحظات الأولى من التفجير الذي استهدف مشيعي جنازة اللواء خليفة المسماري، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وأضافت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن الجنازة التي كانت في جبانة الهواري ببنغازي كانت لخليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وفي مؤتمر صحفي عقده المسماري اليوم، كشف المسماري أن التفجير الإرهابي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين في مدينة بنغازي.

أشار المسماري أيضَا إلى أن الانفجار الأول كان قريبا من مكان التشييع بما لا يتعدى 20 مترا، مضيفًا أن هناك انفجارين آخرين أثناء الانسحاب من الموقع الذي تمت مهاجمته.

وقال متحدث الجيش الوطني إن "تركيا مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تفجير بنغازي الإرهابي"، معتبرًا أنه "هجوم بنغازي يحمل بصمات التنظيمات الإرهابية".