إيطاليا: القضاء يبدأ تحقيقا حول تدخل روسي في الانتخابات الأوروبية

روما - (أ ش أ)

أعلن المدعي العام في مدينة ميلانو، اليوم الخميس، فتح تحقيقات قضائية بشأن مزاعم تمويل روسي لحملة حزب "الرابطة" بزعامة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني للانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت نهاية شهر مايو الماضي.

وقال المدعي العام في ميلانو فرانشيسكو جريكو - في تصريح مقتضب أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - "نحن نتحقق لمعرفة ما إذا تمّ ارتكاب جريمة أم لا بشأن التمويل السري المزعوم".

ويأتي ذلك في وقت طالب فيه الحزب الديمقراطي المعارض تشكيل لجنة برلمانية للغرض نفسه، وثمن الأمين العام للحزب نيكولا تزينجارتي مقترح رئيسي كتلة حزبه في مجلسي الشيوخ والنواب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، "ينبغي تطهير الساحة من أي غموض وشكوك وتوضيح كل الأمور بشأن الصلات التي تربط بين حزب الرابطة، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، والسلطات في روسيا".

وكان موقع (Buzzfeed) الإعلامي قد نشر تسجيلاً صوتياً لوقائع اجتماع جرى في موسكو في 18 أكتوبر الماضي ضم مقربين من سالفيني مع مسؤولين روس بهدف التفاوض على شروط صفقة سرية لتوريد نفط روسي بسعر مخفض إلى إيطاليا يتحصل بموجبها حزب الرابطة على حوالي 65 مليون دولار.