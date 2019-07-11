  • عاجل:بيان رسمي من الحكومة بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    المبعوث الأممي إلى اليمن: أسعى لإنهاء الحرب في اليمن وليس إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق

    04:54 م الخميس 11 يوليه 2019
    المبعوث الأممي إلى اليمن: أسعى لإنهاء الحرب في اليمن وليس إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق

    اليمن

    نيويورك- (أ ش أ):

    أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس، أنه يسعى لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع حدا للصراع الدائر في اليمن، وليس إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق.

    وشدد جريفيث - في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية - أن الاجتماعات التي عقدها في الآونة الأخيرة بالرياض وأبوظبي ومسقط، مع الأطراف المعنية ودول التحالف، كانت مثمرة وبناءة للغاية.

    وقال إن المشاورات مع الجانب الحكومي وميليشيات الحوثي ستستأنف في أقرب وقت.

    وأعرب عن رغبته في تنفيذ اتفاق "ستوكهولم" بشكل عاجل، لكنه ربط ذلك بتحقق المسؤولية الجماعية لدى الأطراف المعنية ، مؤكدا أنه مستمر في وظيفته ما دام يحظى بثقة الأمين العام للأمم المتحدة.

    وكان المبعوث الأممي قد قام بزيارة إلى الإمارات وعمان لبحث الخطوات اللازمة للمضي قدما بعملية السلام في اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

    هذا المحتوى من

    الحرب في اليمن مارتن جريفيث التحالف العربي ميليشيات الحوثي اليمن

    الخبر التالى:

    التحقيق في شكاوى مهاجرين أطفال عن تعرضهم لتجاوزات في مراكز احتجاز أمريكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان