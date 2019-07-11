المبعوث الأممي إلى اليمن: أسعى لإنهاء الحرب في اليمن وليس إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق

نيويورك- (أ ش أ):

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس، أنه يسعى لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع حدا للصراع الدائر في اليمن، وليس إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق.

وشدد جريفيث - في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية - أن الاجتماعات التي عقدها في الآونة الأخيرة بالرياض وأبوظبي ومسقط، مع الأطراف المعنية ودول التحالف، كانت مثمرة وبناءة للغاية.

وقال إن المشاورات مع الجانب الحكومي وميليشيات الحوثي ستستأنف في أقرب وقت.

وأعرب عن رغبته في تنفيذ اتفاق "ستوكهولم" بشكل عاجل، لكنه ربط ذلك بتحقق المسؤولية الجماعية لدى الأطراف المعنية ، مؤكدا أنه مستمر في وظيفته ما دام يحظى بثقة الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممي قد قام بزيارة إلى الإمارات وعمان لبحث الخطوات اللازمة للمضي قدما بعملية السلام في اليمن وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.