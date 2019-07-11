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    سانا: عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين من لبنان إلى ريفي دمشق وحمص

    03:21 م الخميس 11 يوليه 2019
    سانا: عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين من لبنان إلى ريفي دمشق وحمص

    المهجرين السوريين

    دمشق- (أ ش أ):

    عاد مئات المهجرين السوريين، اليوم الخميس، من الأراضي اللبنانية عبر معابر (الزمراني وجديدة يابوس والدبوسية الحدودية) بريفي دمشق وحمص، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني.

    وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن دفعة من المهجرين وصلت إلى معبر (الدبوسية)، كما وصل مئات المهجرين بواسطة عدد من السيارات والحافلات إلى معبر (الزمراني) ومعبر (جديدة يابوس)، حيث كانت في استقبالهم فرق وكوادر طبية قامت بتقديم اللقاحات والخدمات الصحية للمهجرين والأطفال.

    وأشارت الوكالة إلى أن المؤسسات الحكومية السورية عملت على تقديم التسهيلات اللازمة، وتحضير الحافلات لنقل المهجرين إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

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