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    واشنطن تدرس تعليق العقوبات على كوريا الشمالية لفترة

    01:51 م الخميس 11 يوليه 2019
    واشنطن تدرس تعليق العقوبات على كوريا الشمالية لفترة

    كوريا الشمالية

    واشنطن- (د ب ا):

    ذكرت تقارير اليوم الخميس أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس عرض تعليق عقوبات معينة على كوريا الشمالية لفترة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا مقابل تفكيك منشآتها النووية الرئيسية وتجميد برنامجها النووي بأكمله.

    وقال مصدر مطلع على مشاورات البيت الأبيض بشأن كوريا الشمالية إن العرض المحتمل سوف ينص على تعليق عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تقيد صادرات كوريا الشمالية من الفحم والمنسوجات، التي تمثل مصدرا رئيسيا للدخل لبيونجيانج.

    وجاءت تصريحات المصدر لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ووسيلتي إعلام آخريين قبل أيام من الاستئناف المتوقع للمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ولم يتم بعد تحديد موعد ومكان انعقاد المفاوضات.

    وأضاف المصدر "البيت الأبيض يريد عندما تبدأ المفاوضات أن يحدد شروطا يمكنه من خلالها بدء عملية نزع السلاح النووي الكوري الشمالي"، موضحا أنه يمكن تجديد تعليق العقوبات في حال تم إحراز تقدم" بوتيرة جيدة".

    كوريا الشمالية واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مجلس الأمن
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