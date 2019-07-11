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    المرصد السوري: 11 قتيلا جراء انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة عفرين

    01:10 م الخميس 11 يوليه 2019
    المرصد السوري: 11 قتيلا جراء انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة عفرين

    انفجار سيارة مفخخة

    دمشق - (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 شخصا بينهم أطفال ونساء جراء انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا بريف حلب الشمالي الغربي صباح اليوم الخميس.

    وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم، إن السيارة انفجرت من جهة منطقة ترندة على مقربة من حاجز عند مدخل المدينة حيث تتجمع الآليات والسيارات للتفتيش.

    وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 30 جريحا بعضهم في حالات خطرة.

    انفجار سيارة مفخخة مدينة عفرين المرصد السوري

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