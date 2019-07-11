محكمة عراقية تقضي بالسجن 15 عاما لامرأتين من قرغيزستان بتهمة الانتماء لداعش

بغداد- (د ب أ):

قضت محكمة عراقية اليوم الخميس بالسجن 15 عاما بحق امرأتين من دولة قرغيزستان لإدانتهما بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق وزع اليوم أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قضت بالسجن لمدة 15 سنة لمدانتين من دولة قرغيزستان عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية".

واوضح البيان أن"الارهابيتين اعترفتا خلال التحقيق بأنهن حضرنا إلى سورية عن طريق تركيا للالتحاق بعصابات داعش الارهابي مع أزواجهن، وأنهن انتقلتا إلى العراق بصورة غير شرعية وسكنتا في منطقة تلعفر في محافظة نينوى".

وذكر البيان أن"المدانتين كانتا تستلمان كفالات مالية بعملة الدولار من قبل عصابات داعش الارهابي ، وأن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريمهن وفقا لأحكام قانون مكافحة الارهاب في العراق".