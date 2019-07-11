مصدر طبي سوري: مقتل 11 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

دمشق - (د ب أ):

أكد مصدر طبي سوري مقتل 11 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا صباح اليوم الخميس.

وقال المصدر في مستشفى عفرين الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "وصل الى مستشفى عفرين 11 جثة وأكثر من 17 جريحا بينهم خمس حالات حرجة جراء انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم في أول شارع ترندة بمدينة عفرين".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "من بين القتلى ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات أخرى في المدينة، ونعمل حالياً على احصاء عدد القتلى والجرحى في كافة المستشفيات والنقاط الطبية وذلك العدد مرشح للارتفاع ".

من جانبه، أكد مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لـ (د.ب.أ) أن "سيارة مفخخة مركونة في مكان مزدحم في شارع ترندة فجرت عن بعد وأغلب القتلى والجرحى من مهجري غوطة دمشق الشرقية، باعتبار الكثير من عائلات الغوطة تسكن في تلك المنطقة ".

واتهم المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، خلايا نائمة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي بـ"الوقوف خلف التفجير باعتباره استهدف منطقة يعيش فيها مهجري الغوطة، وهي رسالة لهم لترك تلك المنقطة".

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة آخرها انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للجيش الوطني زرعت على طريق قرب مدينة عفرين".

وتسيطر فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي على منطقة عفرين منذ منتصف شهر مارس عام 2018 بعد إطلاق عملية "غصن الزيتون" التي انتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.

على صعيد آخر، أفاد مصدر في محافظة الحسكة بأن ثلاثة انفجارات هزت مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ(د.ب.أ) إلى إصابة شخصين جراء الانفجارات التي تسببت بأضرار مادية متفرقة.