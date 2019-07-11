مقتل مقدم برامج إذاعية بالرصاص جنوبي الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الفلبينية اليوم الخميس أن مسلحين أطلقوا النار على مقدم برامج إذاعية وأردوه قتيلا جنوبي البلاد بينما كان في طريقه إلى منزله بعد تقديم برنامج تعليق إخباري يومي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل برنارد باناك إن إدواردو ديزون 58 عاما أصيب بخمس طلقات نارية مساء الأربعاء في مدينة كيداباوان 954 كام جنوب مانيلا.

وأوضحت قائدة شرطة المدينة، الليفتنانت كولونيل ماريا جويس بيري، أن ديزون كان يقود سيارته إلى المنزل عندما توقف مسلحان يستقلان دراجة نارية بجانب سيارته في أحد الطرق الجانبية وأطلقا النار عليه.

تجدر الإشارة إلى أن ديزون هو الصحفي رقم 13 الذي يُقتل منذ عام 2016، تحت إدارة الرئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وفقا لنقابة الصحفيين الفلبينية.

ولم تتوافر معلومات فورية حول ما إذا كان مقتل ديزون مرتبطا بعمله، لكن زملاءه في المحطة الإذاعية التي يعمل بها "بريجادا نيوز إف.إم" قالوا إنه كان كثيرا ما يقدم تقارير حول جرائم فساد واحتيال في برنامجه الإذاعي.

وذكرت الشركة المالكة للمحطة الإذاعية في بيان أن "مجموعة بريجادا تدين بأشد العبارات قتل إدواردو ديزون ... بعد ما كشفه بلا هوادة حول أشخاص معدومي الضمير ومنظمات متورطة في عمليات غير مشروعة".

وأضافت الشركة أنها تعتبر قتل ديزون "محاولة لمنع إعلام بريجادا وشخصياتها الإخبارية من فضح وكشف القضايا العامة".

يشار إلى أن منظمات حرية الصحافة تصنف الفلبين ضمن الأماكن الأكثر خطورة في العالم على الصحفيين، بما فيها لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وفي عام 2009، كان 32 إعلاميا بين أكثر من 50 شخصا قتلوا بينما كانوا متجهين لتقديم أوراق ترشيح سياسي محلي في إقليم مينداناو جنوبي الفلبين . ويخضع المتهمون في القضية حاليا للمحاكمة.