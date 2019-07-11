القوى العاملة: حصول مواطن مصري على 2.2 مليون جنيه مستحقات باليونان

​كتب- يوسف عفيفي:

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، في متابعة شكوى المواطن المصري " هـ. ح. ح. ح" حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا باليونان لصالحه بحصوله على مستحقاته.

وبحسب بيان اليوم، حصل المواطن المذكور أعلاه على مستحقاته من إحدى الشركات وبلغت 96 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويض ليصل الإجمالي إلى 128 ألف يورو ، والصافي بعد خصم مصاريف المحاماة 115 ألفا و683 يورو، أي ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفا و958 جنيها مصريا.

وأوضحت الوزارة، أن الوزير كلف المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، بدعم ومساعدة المواطن المصري في شكواه ضد الشركة التي يقوم عن طريقها بأعمال المعمار المتكامل، حيث إنه يعمل مقاول معمار وتعرض إلى عدم حصوله على باقي حسابه لدي الشركة بعد الانتهاء من الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي باليونان، تابع الشكوى والاجتماع مع صاحب الشركة لإنهائها وديا، وذلك بحساب الأمتار التي تم تنفيذها والتي وصلت قيمته إجماليها إلى 96 ألف يورو تمهيدا لتصفية الحسابات، ولكن رفض صاحب الشركة السداد وحل المشكلة وديا.

وأضاف المستشار العمالي أنه نظرا لهذا الاختلاف بين الطرفين تم تكليف محامي للقيام برفع قضية لتصفيته هذا الخلاف الذي بدأ في ديسمبر 2018 .

وتابع: تداولت القضية حتى تم الفصل فيها وحكمت الدستورية العليا بأثينا بالحجز على الشركة ودفع مبلغ 96 ألف يورو، مع التعويض ليصل المبلغ 128 ألف يورو ، وقد استلم المواطن المصري مبلغ 115 ألفا و682 يورو علي 3 دفعات: الأولي 45 ألفا و775 يورو، والثاني 12 ألفا و66 يورو، والثالثة 57 ألفا و841 يورون، بعد خصم مصاريف المحاماة، ليصل المبلع الإجمالي ما يعادل حوالي 2 مليون و197 ألفا و958 جنيها مصريا.