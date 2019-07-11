موسكو تدعو إلى حوار مباشر حول "الاستقرار الاستراتيجي"

موسكو- أ ش أ:

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة إلى إجراء حوار مباشر بين الخبراء العسكريين حول مسألة "الاستقرار الاستراتيجي" للتوصل إلى فهم أعمق لنوايا كل طرف.

وقال ريابكوف، في كلمة بالبرلمان الروسي الخميس، إن بعض العسكريين الأمريكين رفيعي المستوى يسمحون لأنفسهم بنقاش مسألة رد افتراضي من جانب الولايات المتحدة على احتمال استخدام روسيا لضربة نووية محدودة للأراضي الأمريكية باستخدام وسائل ذات طاقة منخفضة.

وأضاف: "يبقى فقط أن نخمن من أين استمد العسكريون الأمريكيون هذه الأفكار، ولماذا يطرحون سيناريوهات غير واقعية تماما لا علاقة لها بالعقيدة العسكرية لروسيا".

وقال: "من الضروري لخبرائنا، وقبل كل شيء العسكريين، أن يشاركوا عن كثب في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالعقيدة العسكرية لكل طرف، ومن الضروري أيضا فهم الآراء والنوايا الحقيقية لكل طرف".