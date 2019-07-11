إيران تنفي محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

طهران- (د ب أ):

نفت إيران، الخميس، صحة تقارير تحدثت عن محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية أمس الأربعاء في الخليج العربي، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

ونقلت الوكالة تفنيد إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني تقارير عن محاولةالحرس احتجاز الناقلة البريطانية.

وأوضحت الإدارة في بيان أن"دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وشدد البيان على أن المنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني "قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك".

في غضون ذلك، ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية أن زوارق إيرانية حاولت "إعاقة مرور" ناقلة نفظ بريطانية.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني: "حاولت ثلاث زوارق إيرانية في مخالفة للقانون الدولي إعاقة مرور سفينة تجارية، (بريتيش هيريتيدج)، عبر مضيق هرمز".

وأضاف: "اضطرت الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس مونتروز" إلى التموضع بين الزوارق الإيرانية وبريتيش هيريتيدج وتوجيه تحذيرات شفهية للزوارق الإيرانية، التي حولت مسارها بعد ذلك".

وتابع المتحدث: "قلقون بسبب هذه الخطوة ونواصل حث السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع في المنطقة".

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤولين أمريكيين أن خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني فشلت في محاولة للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وذكرت "سي إن إن" أن طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة.