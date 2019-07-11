المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: الحل النهائي يقرره الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي

القاهرة - (د ب أ):

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جيسون جرينبلات، إن الإدارة الأمريكية تمثل "مُسهلا" لعملية السلام، وليست وسيطا ولا تملك عصا سحرية لإيجاد الحل.

وأكد جرينبلات، في مقابلة مع قناة العربية"، على أن الإدارة الأمريكية ستقدم خطة السلام إلى الجانبين وستستمع لردهما وملاحظاتهما عليها.

ودعا جرينبلات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة لطاولة المفاوضات دون شروط، وقال إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بعرض الخطة السياسية إلى جانب الخطة الاقتصادية، لأن الاثنتين تكملان بعضهما. وأشار إلى أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين النظر إلى الخطة الأمريكية عند تقديمها ودراستها كمنطلق للتفاوض.

وأضاف جرينبلات أن الخطة الاقتصادية لن تنجح ما لم تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون.

وكان تقرير إسرائيلي قال إن القيادة الفلسطينية تعيد التفكير الآن في كل ما يتعلق بصفقة القرن، وقد أرسلت رسائل ناعمة للبيت الأبيض بهذا الخصوص.