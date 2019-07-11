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    رئيس باكستان يعرب عن أسفه إزاء حادث تصادم قطارين

    09:15 ص الخميس 11 يوليه 2019
    رئيس باكستان يعرب عن أسفه إزاء حادث تصادم قطارين

    الرئيس الباكستاني عارف ألفي

    إسلام أباد - (أ ش أ):

    أعرب الرئيس الباكستاني عارف ألفي، اليوم الخميس، عن أسفه وحزنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء حادث اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن بالقرب من مدينة (رحيم يار خان) في إقليم (البنجاب).

    وقال ألفي - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - إنه أصدر توجيهات بتوفير أفضل علاج ممكن للمصابين جراء هذا الحادث.

    ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عن تعازيه لعائلات ضحايا الحادث، قائلا "إنني حزين للغاية لمعرفة نبأ حادث القطار في صادق آباد.. أقدم التعازي لعائلات الضحايا والصلاة من أجل الشفاء العاجل للمصابين".

    وكان 11 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم فيما أصيب 67 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب في وقت سابق اليوم بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب".

    هذا المحتوى من

    Asha
    حادث تصادم باكستان عارف ألفي قطار ركاب
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