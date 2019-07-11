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    شركة اريان سبيس: فشل إطلاق صاروخ فيجا للفضاء

    08:46 ص الخميس 11 يوليه 2019
    شركة اريان سبيس: فشل إطلاق صاروخ فيجا للفضاء

    مكوك فضائي

    باريس - (د ب ا):

    قال مسؤولون اليوم الخميس إن شركة اريان سبيس أخفقت في إطلاق صاروخ فيجا للفضاء، كما أنه لم يتم العثور على القمر الذي كان يحمله.

    وأفادت متحدثة باسم شركة اريان سبيس الأوروبية لإطلاق الصواريخ لوكالة فرانس يرس بأنه وقعت مشاكل بعد دقيقتين من انطلاق الصاروخ من محطة كورو في غويانا الفرنسية الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية .

    ويشار إلى أن هذه أول عملية فاشلة لإطلاق صاروخ فيجا.

    واعتذرت المتحدثة عن فقدان القمر الاصطناعي الذي كان يحمله الصاروخ.

    وكان من المقرر أن يطلق الصاروخ قمر فالكون أي 1 الاصطناعي للمراقبة لحساب الإمارات العربية المتحدة.

    ويشار إلى أنه كان سوف يتم استخدام صور القمر الاصطناعي على سبيل المثال من أجل وضع الخرائط،أ والمراقبة الزراعيةأو التخطيط الحضري أومراقبة الحدود والسواحل.

    شركة اريان سبيس صاروخ فيجا إطلاق الصواريخ محطة كورو

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