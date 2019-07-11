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    رئيس وزراء باكستان يعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا حادث تصادم قطارين

    07:59 ص الخميس 11 يوليه 2019
    رئيس وزراء باكستان يعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا حادث تصادم قطارين

    رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

    إسلام أباد - (أ ش أ):

    أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تعازيه، اليوم الخميس، لعائلات ضحايا حادث اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" بإقليم "البنجاب"، مطالبا وزير السكك الحديدية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان معايير السلامة.

    وقال خان - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "إنني حزين لمعرفة نبأ حادث قطار في منطقة صادق آباد.. وأقدم التعازي لعائلات الضحايا والصلاة من أجل الشفاء العاجل للمصابين.. إنني طالبت وزير السكك الحديدية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة عقود من إهمال البنية التحتية للسكك الحديدية وضمان معايير السلامة".

    وكان 11 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم؛ فيما أصيب 67 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب في وقت سابق اليوم بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب".

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    حادث تصادم قطار ركاب عمران خان باكستان

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