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    واشنطن تعرب عن قلقها من تزايد هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية

    06:51 ص الخميس 11 يوليو 2019
    واشنطن تعرب عن قلقها من تزايد هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية

    مايك بومبيو

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه إزاء الزيادة الأخيرة في هجمات الحوثيين التي تدعمها إيران على الأراضي السعودية والتي اعتبرها تصعد من حدة الصراع وتعمق عدم الثقة.

    جاء ذلك خلال لقاء بومبيو الأربعاء بمارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن.

    وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن بومبيو ناقش مع المبعوث الخاص آخر التطورات على المسار السياسي تحت قيادة الأمم المتحدة ، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة الأطراف العمل من أجل التوصل لتسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.

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    Asha
    مايك بومبيو هجمات الحوثيين الأراضي السعودية واشنطن
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