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    يونهاب: قيادة قوات الأمم المتحدة تسعى لضم اليابان إلى عضويتها

    02:44 ص الخميس 11 يوليه 2019
    يونهاب: قيادة قوات الأمم المتحدة تسعى لضم اليابان إلى عضويتها

    قيادة قوات الأمم المتحدة

    نيويورك/سول - (د ب أ):

    تسعى قيادة قوات الأمم المتحدة إلى ضم اليابان إلى عضويتها رسميا، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

    ونقلت يونهاب عن مسؤول بقيادة قوات الأمم المتحدة أن القيادة تحاول معرفة ما إذا كانت هناك دول أخرى مهتمة بالانضمام إليها.

    ولم يتضح ما إذا كانت اليابان ستنضم إلى قيادة القوات الأممية.

    قوات الأمم المتحدة اليابان قوات عسكرية
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