يونهاب: قيادة قوات الأمم المتحدة تسعى لضم اليابان إلى عضويتها

نيويورك/سول - (د ب أ):

تسعى قيادة قوات الأمم المتحدة إلى ضم اليابان إلى عضويتها رسميا، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ونقلت يونهاب عن مسؤول بقيادة قوات الأمم المتحدة أن القيادة تحاول معرفة ما إذا كانت هناك دول أخرى مهتمة بالانضمام إليها.

ولم يتضح ما إذا كانت اليابان ستنضم إلى قيادة القوات الأممية.