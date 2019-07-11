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    مسؤولان أمريكيان: إحباط محاولة إيرانية لاحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

    02:24 ص الخميس 11 يوليو 2019
    مسؤولان أمريكيان: إحباط محاولة إيرانية لاحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

    زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني

    واشنطن - (د ب أ):

    فشلت خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني في محاولة للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي أمس الأربعاء، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين.

    وأوضح المسؤولان أن الناقلة "بريتيش هيريتيدج" كانت تبحر من الخليج العربي وتعبر إلى منطقة مضيق هرمز عندما اقتربت منها الزوارق الإيرانية. وأمر الإيرانيون الناقلة بتغيير مسارها والتوقف في المياه الإقليمية الإيرانية القريبة، وفقا للمسؤولين. وذكرت "سي إن إن" أن طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة.

    وكانت الفرقاطة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس مونتروز" ترافق الناقلة من الخلف. وصوبت بنادق من سطح السفينة على الإيرانيين وحذرتهم شفهيا ليتراجعوا، ففعلوا ، وفقا للشبكة الأمريكية.

    وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر بريطانيا الأربعاء من أنها ستلاقي "عواقب" على احتجازها ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سورية الأسبوع الماضي، وفقًا للمكتب الصحفي لروحاني.

    ناقلة نفط بريطانية الخليج العربي الحرس الثوري الإيراني

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