أهم التصريحات في 24 ساعة: لن نقتلع أي مستوطنة من الضفة الغربية

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تخلي أي مستوطنة من الضفة الغربية في إطار أي عملية سلام قادمة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العقوبات على إيران ستزيد في وقت قريب، ووصف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي معركة طرابلس بأنها أسهل بكثير من الأخرى في بني غازي.