تحمل 20 طنًا من الكوكايين.. احتجاز سفينة مملوكة لـ"جي بي مورجان"

كتب – محمد عطايا:

احتجزت السلطات الأمريكية في فيلادلفيا على سفينة شحن مملوكة للعملاق المصرفي الشهير جي بي مورجان، في يونيو، على متنها ما يقرب من 20 طنًا من الكوكايين، وذلك بحسب شبكة "سي إن إن".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن "مورجان" لا يملك أي سيطرة تشغيلية فعلية على السفينة التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة البحر المتوسط للنقل البحري ومقرها سويسرا.

وأكدت أن رجال إنفاذ القانون صعدوا على متن السفينة، ليكتشفوا كميات هائلة من مخدر الكوكايين، بقيمة تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.

قال مدعي عام ولاية بنسلفينيا، وليام مكسوين، في بيان الإثنين الماضي، "إنه تم مصادرة سفينة تحمل كميات هائلة من الكوكايين.. وعندما تنقل سفينة هذه الكمية الفظيعة من المخدرات الفتاكة إلى مياه فيلادلفيا، فإن مكتبي وشركائنا من الوكالات سيوقعون أكبر العواقب الممكنة على جميع الأطراف المعنية من أجل حماية منطقتنا – وبلدنا".

وأعلنت شركة البحر المتوسط للشحن البحري (MSC) في بيان لها 18 يونيو: "للأسف، تتأثر شركات الشحن والخدمات اللوجستية من وقت لآخر بمشاكل التهريب غير المشروع".

وأكدت أن الشركة تتمتع بتاريخ طويل من التعاون مع قوات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية للمساعدة في عرقلة عملية الإتجار غير المشروع بالمخدرات.